Наумов Тарасий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Рождение
23.02.1868
Вятская губерния, Яранский уезд, Тожсолинская волость, починок Шудомаринский восприемник д. Немдыжа черемис Петр Григорьев национальность-черемис незаконорожденный ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.502, л.752об-... Показать все
Бракосочетание
23.07.1886
Жена: Наумова Анисия Федоровна
ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.497, л.260об-261
Рождение ребёнка
22.09.1889
Мать ребёнка: Наумова Анисия Федоровна
Вятская губерния,Тожсолинская волость, дер. Шудомаринская (Шудомарино) Новоторъяльский район национальность-черемис архивная справка №Т-350 от 17.06.2021г. ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.503 л.536об-537
Рождение ребёнка
03.10.1891
Дочь: Параскева Тарасовна
Мать ребёнка: Наумова Анисия Федоровна
ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.504 л.71об-72;
Рождение ребёнка
14.07.1895 ст.
Мать ребёнка: Наумова Анисия Федоровна
Вятская губерния, Яранский уезд, Тожсолинская волость, починок Шудомаринский национальность-черемис ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.504 л.762об-763;
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.
Дочь: Мария Тарасовна
Мать ребёнка: Наумова Анисия Федоровна
Вятская губерния,Тожсолинская волость, дер. Шудомаринская (Шудомарино) Новоторъяльский район ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.505 л. 453об-454
Смерть
Неизвестно