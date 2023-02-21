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Наумов Тарасий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1868

Отец: не указан

Мать: Наумова Татиана Федоровна

Вятская губерния, Яранский уезд, Тожсолинская волость, починок Шудомаринский восприемник д. Немдыжа черемис Петр Григорьев национальность-черемис незаконорожденный ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.502, л.752об-... Показать все
Бракосочетание
23.07.1886

Жена: Наумова Анисия Федоровна

ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.497, л.260об-261
Рождение ребёнка
22.09.1889

Сын: Наумов Андрей Тарасович

Мать ребёнка: Наумова Анисия Федоровна

Шудомарино, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Вятская губерния,Тожсолинская волость, дер. Шудомаринская (Шудомарино) Новоторъяльский район национальность-черемис архивная справка №Т-350 от 17.06.2021г. ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.503 л.536об-537
Рождение ребёнка
03.10.1891

Дочь: Параскева Тарасовна

Мать ребёнка: Наумова Анисия Федоровна

Шудомарино, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.504 л.71об-72;
Рождение ребёнка
14.07.1895 ст.

Сын: Наумов Прохор Тарасович

Мать ребёнка: Наумова Анисия Федоровна

Шудомарино, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Вятская губерния, Яранский уезд, Тожсолинская волость, починок Шудомаринский национальность-черемис ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.504 л.762об-763;
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.

Дочь: Мария Тарасовна

Мать ребёнка: Наумова Анисия Федоровна

Шудомарино, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Вятская губерния,Тожсолинская волость, дер. Шудомаринская (Шудомарино) Новоторъяльский район ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.505 л. 453об-454
Смерть
Неизвестно
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