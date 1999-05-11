Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Наумов Владимир Иванович
Наумов Владимир Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.02.1949
Пол
Мужской
Отец
Наумов Иван Андреевич
1915 г.р.
Мать
Наумова Анна Петровна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1949
Отец:
Наумов Иван Андреевич
Мать:
Наумова Анна Петровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия