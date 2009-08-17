Наумова (Симаченкова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения12.09.1921
Дата смерти17.08.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1946
Дочь: Полубоярцева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.01.1947
Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
15.02.1949
Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
31.07.1953
Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.03.1955
Дочь: Воробъева Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
10.06.1957
Дочь: Горюнова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
29.11.1958
Дочь: Пахомова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
09.06.1960
Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.2009
Казахстан, Северо-Казахстанская, Тимирязевский район, с. Хмельницкое