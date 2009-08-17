Наумова (Симаченкова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Симаченкова) Анна Петровна

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Место рождения

Данилово, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.09.1921

Дата смерти

17.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Данилово, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.10.1946

Дочь: Полубоярцева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
25.01.1947

Сын: Наумов Борис Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
15.02.1949

Сын: Наумов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
31.07.1953

Сын: Наумов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
24.03.1955

Дочь: Воробъева Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
10.06.1957

Дочь: Горюнова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
29.11.1958

Дочь: Пахомова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
09.06.1960

Сын: Наумов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Иван Андреевич

Смерть
17.08.2009
Казахстан, Северо-Казахстанская, Тимирязевский район, с. Хмельницкое
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