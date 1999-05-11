Пахомова (Наумова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Наумова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1958

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1958

Отец: Наумов Иван Андреевич

Мать: Наумова Анна Петровна

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