Наумов Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1947

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1947

Отец: Наумов Иван Андреевич

Мать: Наумова Анна Петровна

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