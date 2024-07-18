(Muehlberger) Amalie
Место рождения
Дата рождения13.11.1921
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1949
Отец ребёнка: Тян Петр Иосифович
Рождение ребёнка
16.11.1951
Отец ребёнка: Тян Петр Иосифович
Рождение ребёнка
05.06.1953
Сын: Тян Валерий Петрович
Отец ребёнка: Тян Петр Иосифович
Рождение ребёнка
09.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тян Петр Иосифович
Рождение ребёнка
09.11.1959
Сын: Тян Петр Петрович
Отец ребёнка: Тян Петр Иосифович
Рождение ребёнка
24.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тян Петр Иосифович
Смерть
2008