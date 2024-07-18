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(Muehlberger) Amalie

Место рождения

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

13.11.1921

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

1949 г.р.
1951 г.р.
1953 г.р.
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1959 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1921

Отец: Muehlberger Johann Фридрих Фридрихович

Мать: (Euring) Maria Catharina

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Тян Владимир Петрович

Отец ребёнка: Тян Петр Иосифович

Рождение ребёнка
16.11.1951

Сын: Тян Александр Петрович

Отец ребёнка: Тян Петр Иосифович

Рождение ребёнка
05.06.1953

Сын: Тян Валерий Петрович

Отец ребёнка: Тян Петр Иосифович

Рождение ребёнка
09.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тян Петр Иосифович

Рождение ребёнка
09.11.1959

Сын: Тян Петр Петрович

Отец ребёнка: Тян Петр Иосифович

Рождение ребёнка
24.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тян Петр Иосифович

Смерть
2008

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