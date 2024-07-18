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Тян Петр Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1916

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1949 г.р.
1951 г.р.
1953 г.р.
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1959 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Тян Владимир Петрович

Мать ребёнка: (Muehlberger) Amalie

Рождение ребёнка
16.11.1951

Сын: Тян Александр Петрович

Мать ребёнка: (Muehlberger) Amalie

Рождение ребёнка
05.06.1953

Сын: Тян Валерий Петрович

Мать ребёнка: (Muehlberger) Amalie

Рождение ребёнка
09.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Muehlberger) Amalie

Рождение ребёнка
09.11.1959

Сын: Тян Петр Петрович

Мать ребёнка: (Muehlberger) Amalie

Рождение ребёнка
24.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Muehlberger) Amalie

Смерть
1985

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