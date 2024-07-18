Тян Петр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1916
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1949
Мать ребёнка: (Muehlberger) Amalie
Рождение ребёнка
16.11.1951
Мать ребёнка: (Muehlberger) Amalie
Рождение ребёнка
05.06.1953
Сын: Тян Валерий Петрович
Мать ребёнка: (Muehlberger) Amalie
Рождение ребёнка
09.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Muehlberger) Amalie
Рождение ребёнка
09.11.1959
Сын: Тян Петр Петрович
Мать ребёнка: (Muehlberger) Amalie
Рождение ребёнка
24.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Muehlberger) Amalie
Смерть
1985