Тян Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1951
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1951
Отец: Тян Петр Иосифович
Мать: (Muehlberger) Amalie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тян Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тян) Елена Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2006