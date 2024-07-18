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Тян Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1951

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1951

Отец: Тян Петр Иосифович

Мать: (Muehlberger) Amalie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тян Александр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тян) Елена Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2006

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