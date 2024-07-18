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Тян Валерий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1953

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1953

Отец: Тян Петр Иосифович

Мать: (Muehlberger) Amalie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2018

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