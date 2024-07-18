Тян Валерий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1953
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1953
Отец: Тян Петр Иосифович
Мать: (Muehlberger) Amalie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2018