Тян Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тян Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1959

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
09.11.1959

Отец: Тян Петр Иосифович

Мать: (Muehlberger) Amalie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2017

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