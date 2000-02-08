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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1876Усатов, хут. каз.при р. Еруслане.102116246058
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1114. Экгейм, селение бывшее колонистов, при реке Еруслане, дворов 139, жителей 1276, волостное правление (уездный город в 104 верстах), школа, 2 лавки. В 25 верстах — мо Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
колония Экгейм2512643041115687705707214777[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Экгейм. Б. колон. Немцы. Лютер.5475Р. Еруслань560112102—23811951126
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44811Усатовосело50°47'с.ш.46°53'в.д.M-38-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63623457101с Усатовосело