Чернышева (Митрофанова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышева (Митрофанова) Александра Степановна

Чернышева (Митрофанова) Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофанов Степан

Мать: Митрофанова Устинья

Рождение ребёнка
08.11.1900

Сын: Чернышев Михаил

Отец ребёнка: Чернышев Федор Никифорович

г. Козлов
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Морсакова Мария

Отец ребёнка: Чернышев Федор Никифорович

Россия
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Барсукова Елизавета

Отец ребёнка: Чернышев Федор Никифорович

Рождение ребёнка
07.04.1908

Дочь: Лопухова Елена Федоровна

Отец ребёнка: Чернышев Федор Никифорович

Рождение ребёнка
30.09.1910

Дочь: Мазуркина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Чернышев Федор Никифорович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чернышов Сергей

Отец ребёнка: Чернышев Федор Никифорович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Чернышёв Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Чернышев Федор Никифорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close