Чернышева (Митрофанова) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрофанов Степан
Мать: Митрофанова Устинья
Рождение ребёнка
08.11.1900
Сын: Чернышев Михаил
Отец ребёнка: Чернышев Федор Никифорович
г. Козлов
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Морсакова Мария
Отец ребёнка: Чернышев Федор Никифорович
Россия
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Барсукова Елизавета
Отец ребёнка: Чернышев Федор Никифорович
Рождение ребёнка
07.04.1908
Дочь: Лопухова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Чернышев Федор Никифорович
Рождение ребёнка
30.09.1910
Дочь: Мазуркина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Чернышев Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Чернышов Сергей
Отец ребёнка: Чернышев Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Чернышёв Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Чернышев Федор Никифорович
Смерть
Неизвестно