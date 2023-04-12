Митрофанов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрофанов Степан

Митрофанов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Степановна

Мать ребёнка: Митрофанова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Николай Степанович

Мать ребёнка: Митрофанова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Митрофанова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышева Александра Степановна

Мать ребёнка: Митрофанова Устинья

Смерть
1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close