Митрофанов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1920
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Степановна
Мать ребёнка: Митрофанова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Николай Степанович
Мать ребёнка: Митрофанова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Митрофанова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышева Александра Степановна
Мать ребёнка: Митрофанова Устинья
Смерть
1920