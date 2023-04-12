Митрофанова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1920
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Степановна
Отец ребёнка: Митрофанов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Николай Степанович
Отец ребёнка: Митрофанов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Митрофанов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышева Александра Степановна
Отец ребёнка: Митрофанов Степан
Смерть
1920