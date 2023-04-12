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Чернышов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Чернышев Федор Никифорович

Мать: Чернышева Александра Степановна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Чернышов Евгений

Мать ребёнка: Чернышова Софья

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Мосолова Галина

Мать ребёнка: Чернышова Софья

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Еськова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Чернышова Софья

Рождение ребёнка
1951

Сын: Чернышов Владимир

Мать ребёнка: Чернышова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Софья

Смерть
Неизвестно
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