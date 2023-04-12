Чернышов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1938
Сын: Чернышов Евгений
Мать ребёнка: Чернышова Софья
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Мосолова Галина
Мать ребёнка: Чернышова Софья
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Еськова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Чернышова Софья
Рождение ребёнка
1951
Сын: Чернышов Владимир
Мать ребёнка: Чернышова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышова Софья
Смерть
Неизвестно