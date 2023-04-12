Чернышова Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Чернышов Евгений

Отец ребёнка: Чернышов Сергей

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Мосолова Галина

Отец ребёнка: Чернышов Сергей

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Еськова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Чернышов Сергей

Рождение ребёнка
1951

Сын: Чернышов Владимир

Отец ребёнка: Чернышов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Сергей

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