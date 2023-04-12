Чернышова Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Чернышов Евгений
Отец ребёнка: Чернышов Сергей
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Мосолова Галина
Отец ребёнка: Чернышов Сергей
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Еськова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Чернышов Сергей
Рождение ребёнка
1951
Сын: Чернышов Владимир
Отец ребёнка: Чернышов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышов Сергей