Морсакова (Чернышов) Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения1902
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Россия
Рождение ребёнка
1923
Сын: Морсаков Лев
Отец ребёнка: Морсаков Михаил
Рождение ребёнка
22.06.1925
Дочь: Микляева Роза
Отец ребёнка: Морсаков Михаил
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Воронкова Алевтина
Отец ребёнка: Морсаков Михаил
Рождение ребёнка
?.02.1929
Сын: Морсаков Глеб
Отец ребёнка: Морсаков Михаил
Рождение ребёнка
?.02.1935
Сын: Морсаков Олег
Отец ребёнка: Морсаков Михаил
Рождение ребёнка
04.12.1938
Дочь: Семина Майя
Отец ребёнка: Морсаков Михаил
Рождение ребёнка
17.10.1941
Дочь: Карманова Людмила
Отец ребёнка: Морсаков Михаил
Рождение ребёнка
1944
Сын: Морсаков Валерий
Отец ребёнка: Морсаков Михаил
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морсаков Анатолий
Отец ребёнка: Морсаков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морсаков Михаил
Смерть
1986