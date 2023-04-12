Морсакова (Чернышов) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морсакова (Чернышов) Мария

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1902

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Чернышев Федор Никифорович

Мать: Чернышева Александра Степановна

Россия
Рождение ребёнка
1923

Сын: Морсаков Лев

Отец ребёнка: Морсаков Михаил

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.06.1925

Дочь: Микляева Роза

Отец ребёнка: Морсаков Михаил

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Воронкова Алевтина

Отец ребёнка: Морсаков Михаил

Рождение ребёнка
?.02.1929

Сын: Морсаков Глеб

Отец ребёнка: Морсаков Михаил

Рождение ребёнка
?.02.1935

Сын: Морсаков Олег

Отец ребёнка: Морсаков Михаил

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.12.1938

Дочь: Семина Майя

Отец ребёнка: Морсаков Михаил

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.10.1941

Дочь: Карманова Людмила

Отец ребёнка: Морсаков Михаил

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Морсаков Валерий

Отец ребёнка: Морсаков Михаил

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морсаков Анатолий

Отец ребёнка: Морсаков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морсаков Михаил

Смерть
1986
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