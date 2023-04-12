Воронкова (Морсакова) Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Морсаков Михаил
Мать: Морсакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронков Геннадий
Отец ребёнка: Воронков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронков Владимир
Отец ребёнка: Воронков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Наталья
Отец ребёнка: Воронков Виктор