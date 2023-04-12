Воронкова (Морсакова) Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Морсакова) Алевтина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Морсаков Михаил

Мать: Морсакова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронков Геннадий

Отец ребёнка: Воронков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронков Владимир

Отец ребёнка: Воронков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Наталья

Отец ребёнка: Воронков Виктор

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