Микляева (Морсаков) Роза
Место рождения
Дата рождения22.06.1925
Дата смерти19.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1925
Отец: Морсаков Михаил
Мать: Морсакова Мария
Рождение ребёнка
02.08.1961
Сын: Микляев Виктор
Отец ребёнка: Микляев Петр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Баранов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Сергей
Смерть
19.03.2000