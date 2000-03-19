Микляева (Морсаков) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микляева (Морсаков) Роза

Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

22.06.1925

Дата смерти

19.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1925

Отец: Морсаков Михаил

Мать: Морсакова Мария

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.08.1961

Сын: Микляев Виктор

Отец ребёнка: Микляев Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Баранов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Сергей

Смерть
19.03.2000
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
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