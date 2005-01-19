Мазуркина (Чернышова) Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1910
Дата смерти19.01.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1910
Рождение ребёнка
1942
Сын: Мазуркин Владимир
Отец ребёнка: Мазуркин Василий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазуркин Валерий
Отец ребёнка: Мазуркин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазуркин Василий
Смерть
19.01.2005
Россия, Саратов