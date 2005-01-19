Мазуркина (Чернышова) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазуркина (Чернышова) Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1910

Дата смерти

19.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1910

Отец: Чернышев Федор Никифорович

Мать: Чернышева Александра Степановна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Мазуркин Владимир

Отец ребёнка: Мазуркин Василий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазуркин Валерий

Отец ребёнка: Мазуркин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазуркин Василий

Смерть
19.01.2005
Россия, Саратов