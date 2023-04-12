Лопухова (Чернышова) Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1908
Дата смерти30.05.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1908
Рождение ребёнка
27.01.1928
Дочь: Саломатина Нина Павловна
Отец ребёнка: Капранов Павел Павлович
Рождение ребёнка
22.11.1933
Сын: Лопухов Станислав Владимирович
Отец ребёнка: Лопухов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1937
Сын: Лопухов Валентин Владимирович
Отец ребёнка: Лопухов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1993