Лопухова (Чернышова) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухова (Чернышова) Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1908

Дата смерти

30.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1908

Отец: Чернышев Федор Никифорович

Мать: Чернышева Александра Степановна

Рождение ребёнка
27.01.1928

Дочь: Саломатина Нина Павловна

Отец ребёнка: Капранов Павел Павлович

Рождение ребёнка
22.11.1933

Сын: Лопухов Станислав Владимирович

Отец ребёнка: Лопухов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
10.12.1937

Сын: Лопухов Валентин Владимирович

Отец ребёнка: Лопухов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухов Владимир Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Капранов Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капранов Павел Павлович

Смерть
30.05.1993
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