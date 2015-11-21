Саломатина (Чернышова) Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1928
Дата смерти21.11.2015
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1928
Отец: Капранов Павел Павлович
Мать: Лопухова Елена Федоровна
Бракосочетание
25.11.1951
Рождение ребёнка
11.09.1952
Дочь: Зайцева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Саломатин Николай Петрович
Рождение ребёнка
17.11.1959
Сын: Саломатин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Саломатин Николай Петрович
д. Малая Ильинка
Смерть
21.11.2015