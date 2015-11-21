Саломатина (Чернышова) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина (Чернышова) Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1928

Дата смерти

21.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1928

Отец: Капранов Павел Павлович

Мать: Лопухова Елена Федоровна

Бракосочетание
25.11.1951

Муж: Саломатин Николай Петрович

Рождение ребёнка
11.09.1952

Дочь: Зайцева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Саломатин Николай Петрович

Рождение ребёнка
17.11.1959

Сын: Саломатин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Саломатин Николай Петрович

д. Малая Ильинка
Смерть
21.11.2015
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