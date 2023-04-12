Зайцева (Саломатина) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1952
Бракосочетание
03.03.1972
Рождение ребёнка
23.08.1972
Сын: Зайцев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
29.06.1977
Дочь: Литвинова Елена Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович
Место жительства
Неизвестно