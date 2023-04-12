Зайцева (Саломатина) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Саломатина) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1952

Отец: Саломатин Николай Петрович

Мать: Саломатина Нина Павловна

Бракосочетание
03.03.1972

Муж: Зайцев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
23.08.1972

Сын: Зайцев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
29.06.1977

Дочь: Литвинова Елена Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
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