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Зайцев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1949

Дата смерти

23.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1949

Отец: Зайцев Михаил Иванович

Мать: Зайцева Антонина Акимовна

Бракосочетание
03.03.1972

Жена: Зайцева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
23.08.1972

Сын: Зайцев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
29.06.1977

Дочь: Литвинова Елена Александровна

Мать ребёнка: Зайцева Лидия Николаевна

Смерть
23.05.2003
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