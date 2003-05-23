Зайцев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1949
Дата смерти23.05.2003
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1949
Отец: Зайцев Михаил Иванович
Бракосочетание
03.03.1972
Жена: Зайцева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
23.08.1972
Сын: Зайцев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
29.06.1977
Дочь: Литвинова Елена Александровна
Мать ребёнка: Зайцева Лидия Николаевна
Смерть
23.05.2003