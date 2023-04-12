Зайцева Антонина Акимовна
Место рожденияроссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1949
Сын: Зайцев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1953
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
п.Баскунчак Ахтубинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Вениамин
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно