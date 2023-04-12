Зайцев Михаил Михайлович
Место рожденияп.Баскунчак Ахтубинский район
Дата рождения21.03.1953
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1953
Отец: Зайцев Михаил Иванович
п.Баскунчак Ахтубинский район
Бракосочетание
27.09.1974
п.Баскунчак Ахтубинский район
Рождение ребёнка
17.07.1975
Мать ребёнка: Зайцева Надежда Витальевна
п.В.Баскунчак Ахтубинский район
Рождение ребёнка
27.02.1978
Дочь: Коломеец Елена Михайловна
Мать ребёнка: Зайцева Надежда Витальевна
Россия