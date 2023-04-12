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Зайцев Михаил Михайлович

Место рождения

п.Баскунчак Ахтубинский район

Дата рождения

21.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1953

Отец: Зайцев Михаил Иванович

Мать: Зайцева Антонина Акимовна

п.Баскунчак Ахтубинский район
Бракосочетание
27.09.1974

Жена: Зайцева Надежда Витальевна

п.Баскунчак Ахтубинский район
Рождение ребёнка
17.07.1975

Сын: Зайцев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Надежда Витальевна

п.В.Баскунчак Ахтубинский район
Рождение ребёнка
27.02.1978

Дочь: Коломеец Елена Михайловна

Мать ребёнка: Зайцева Надежда Витальевна

Россия
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