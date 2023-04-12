Зайцев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Михаил Иванович

Место рождения

россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

россия
Рождение ребёнка
23.01.1949

Сын: Зайцев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Антонина Акимовна

Рождение ребёнка
21.03.1953

Сын: Зайцев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Антонина Акимовна

п.Баскунчак Ахтубинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Вениамин

Мать ребёнка: Зайцева Антонина Акимовна

Смерть
Неизвестно
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