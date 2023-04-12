Зайцева (Полякова) Надежда Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Полякова) Надежда Витальевна

Место рождения

д.Казаки Липецкая область

Дата рождения

25.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1951

Отец: Виталий

Мать: Александра

д.Казаки Липецкая область
Бракосочетание
27.09.1974

Муж: Зайцев Михаил Михайлович

п.Баскунчак Ахтубинский район
Рождение ребёнка
17.07.1975

Сын: Зайцев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Михайлович

п.В.Баскунчак Ахтубинский район
Рождение ребёнка
27.02.1978

Дочь: Коломеец Елена Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Михайлович

Россия
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