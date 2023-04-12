Зайцева (Полякова) Надежда Витальевна
Место рожденияд.Казаки Липецкая область
Дата рождения25.02.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1951
Отец: Виталий
Мать: Александра
д.Казаки Липецкая область
Бракосочетание
27.09.1974
п.Баскунчак Ахтубинский район
Рождение ребёнка
17.07.1975
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Михайлович
п.В.Баскунчак Ахтубинский район
Рождение ребёнка
27.02.1978
Дочь: Коломеец Елена Михайловна
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Михайлович
Россия