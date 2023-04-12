Зайцев Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1972
Рождение ребёнка
24.06.1999
Мать ребёнка: Зайцева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.2004
Сын: Зайцев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Зайцева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Наталья Ивановна
Место жительства
Неизвестно