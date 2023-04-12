Зайцев Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1972

Отец: Зайцев Александр Михайлович

Мать: Зайцева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
24.06.1999

Сын: Зайцев Роман Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.2004

Сын: Зайцев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
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