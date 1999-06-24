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Зайцев Роман Михайлович
Зайцев Роман Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1999
Пол
Мужской
Отец
Зайцев Михаил Александрович
1972 г.р.
Мать
Зайцева (Уралева) Наталья Ивановна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1999
Отец:
Зайцев Михаил Александрович
Мать:
Зайцева Наталья Ивановна
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