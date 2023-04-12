Зайцева (Уралева) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1999
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
14.04.2004
Сын: Зайцев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
01.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно