Зайцева (Уралева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Уралева) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

1999 г.р.
2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1999

Сын: Зайцев Роман Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
14.04.2004

Сын: Зайцев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
01.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Михаил Александрович

Место жительства
Неизвестно
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