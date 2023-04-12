Саломатин Николай Петрович
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рождения26.04.1928
Дата смерти06.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1928
д. Малая Ильинка
Образование
С 1946 по 1949
Ленинградское зенитно-артиллерийское техническое училище
Бракосочетание
25.11.1951
Жена: Саломатина Нина Павловна
Рождение ребёнка
11.09.1952
Дочь: Зайцева Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Саломатина Нина Павловна
Рождение ребёнка
17.11.1959
Сын: Саломатин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Саломатина Нина Павловна
д. Малая Ильинка
Смерть
06.09.1978