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Саломатин Николай Петрович

Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

26.04.1928

Дата смерти

06.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1928

Отец: Саломатин Петр Илларионович

Мать: Саломатина Анна Дмитриевна

д. Малая Ильинка
Образование
С 1946 по 1949
Ленинградское зенитно-артиллерийское техническое училище
Бракосочетание
25.11.1951

Жена: Саломатина Нина Павловна

Рождение ребёнка
11.09.1952

Дочь: Зайцева Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Саломатина Нина Павловна

Рождение ребёнка
17.11.1959

Сын: Саломатин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Саломатина Нина Павловна

д. Малая Ильинка
Смерть
06.09.1978
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