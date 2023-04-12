Саломатин Владимир Николаевич
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рождения17.11.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1959
д. Малая Ильинка
Образование
С 01.09.1976 по 21.06.1981
Тульское высшее артиллерийское инженерное орденов Ленина и Октябрьской революции училище имени Тульского пролетариата
военный инженер-механик
Бракосочетание
13.06.1980
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
21.08.1982
Дочь: Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Саломатина Татьяна Витальевна
Рождение ребёнка
22.11.1989
Дочь: Александра Владимировна
Мать ребёнка: Саломатина Татьяна Витальевна
Работа или профессия
С 01.06.2011 по 20.11.2014
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алтуфьево"
специалист по социальной работе
Образование
С 2013 по 2014
социальный педагог
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Цесиса 16, кв.31
Место жительства
Неизвестно