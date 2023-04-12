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Саломатин Владимир Николаевич

Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

17.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1959

Отец: Саломатин Николай Петрович

Мать: Саломатина Нина Павловна

д. Малая Ильинка
Образование
С 01.09.1976 по 21.06.1981
Тульское высшее артиллерийское инженерное орденов Ленина и Октябрьской революции училище имени Тульского пролетариата
военный инженер-механик
Бракосочетание
13.06.1980

Жена: Саломатина Татьяна Витальевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
21.08.1982

Дочь: Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Саломатина Татьяна Витальевна

Рождение ребёнка
22.11.1989

Дочь: Александра Владимировна

Мать ребёнка: Саломатина Татьяна Витальевна

Работа или профессия
С 01.06.2011 по 20.11.2014
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алтуфьево"
специалист по социальной работе
Образование
С 2013 по 2014
социальный педагог
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Цесиса 16, кв.31
Место жительства
Неизвестно
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