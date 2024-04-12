Саломатина (Аносова) Татьяна Витальевна
Место рождения
Дата рождения25.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1959
Образование
С 1977 по 1982
Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н.Толстого
учитель русского языка и литературы
Бракосочетание
13.06.1980
Рождение ребёнка
21.08.1982
Дочь: Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Саломатин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
22.11.1989
Дочь: Александра Владимировна
Отец ребёнка: Саломатин Владимир Николаевич
Работа или профессия
С 2008 по 2015
ГКУ СРЦ "Алтуфьево"
воспитатель | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Цесиса, д.16, кв.31
Current address:1