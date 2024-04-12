Саломатина (Аносова) Татьяна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина (Аносова) Татьяна Витальевна

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

25.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1959

Отец: Аносов Виталий Григорьевич

Мать: Аносова Валентина Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Образование
С 1977 по 1982
Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н.Толстого
учитель русского языка и литературы
Бракосочетание
13.06.1980

Муж: Саломатин Владимир Николаевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
21.08.1982

Дочь: Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Саломатин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
22.11.1989

Дочь: Александра Владимировна

Отец ребёнка: Саломатин Владимир Николаевич

Работа или профессия
С 2008 по 2015
ГКУ СРЦ "Алтуфьево"
воспитатель | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Цесиса, д.16, кв.31
Current address:1
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