Аносова (Чемоданова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1938
Дата смерти28.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1938
Рождение ребёнка
25.11.1959
Дочь: Саломатина Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Аносов Виталий Григорьевич
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1968
Дочь: Судаков Таисия Витальевна
Отец ребёнка: Аносов Виталий Григорьевич
Смерть
28.10.2010
Причина смерти: Болезнь