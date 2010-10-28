Аносова (Чемоданова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносова (Чемоданова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1938

Дата смерти

28.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1938

Отец: Чемоданов Василий Архипович

Мать: Чемоданова Акулина Кирилловна

Рождение ребёнка
25.11.1959

Дочь: Саломатина Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Аносов Виталий Григорьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1968

Дочь: Судаков Таисия Витальевна

Отец ребёнка: Аносов Виталий Григорьевич

Смерть
28.10.2010
Причина смерти: Болезнь
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