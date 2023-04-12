Чемоданова (Чемоданова) Акулина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1912
Дата смерти10.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1912
Отец: Чемоданов Кирилл
Мать: Чемоданова ?
Рождение ребёнка
02.11.1936
Сын: Чемоданов Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Чемоданов Василий Архипович
Рождение ребёнка
08.12.1938
Дочь: Аносова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Чемоданов Василий Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1985
Похороны
Неизвестно