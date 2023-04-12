Чемоданова (Чемоданова) Акулина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемоданова (Чемоданова) Акулина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1912

Дата смерти

10.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1912

Отец: Чемоданов Кирилл

Мать: Чемоданова ?

Рождение ребёнка
02.11.1936

Сын: Чемоданов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Чемоданов Василий Архипович

Рождение ребёнка
08.12.1938

Дочь: Аносова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Чемоданов Василий Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чемоданов Василий Архипович

Смерть
10.05.1985
Тула, город Тула, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
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