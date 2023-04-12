Чемоданов Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемоданов Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1904

Сын: Чемоданов Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Чемоданова ?

Рождение ребёнка
10.07.1912

Дочь: Чемоданова Акулина Кирилловна

Мать ребёнка: Чемоданова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемоданов Сергей

Мать ребёнка: Чемоданова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладких Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Чемоданова ?

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