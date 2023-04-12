Чемоданова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1904
Сын: Чемоданов Сергей Кириллович
Отец ребёнка: Чемоданов Кирилл
Рождение ребёнка
10.07.1912
Дочь: Чемоданова Акулина Кирилловна
Отец ребёнка: Чемоданов Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чемоданов Сергей
Отец ребёнка: Чемоданов Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладких Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Чемоданов Кирилл