Гладких (Чемоданова) Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чемоданов Кирилл
Мать: Чемоданова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Гладких Гавриил Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Гладких Гавриил Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладких Николай
Отец ребёнка: Гладких Гавриил Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладких Владимир
Отец ребёнка: Гладких Гавриил Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно