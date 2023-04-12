Гладких (Чемоданова) Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладких (Чемоданова) Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чемоданов Кирилл

Мать: Чемоданова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Гладких Гавриил Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Гладких Гавриил Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладких Николай

Отец ребёнка: Гладких Гавриил Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладких Владимир

Отец ребёнка: Гладких Гавриил Порфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладких Гавриил Порфирьевич

Смерть
Неизвестно
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