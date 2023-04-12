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Чемоданов Василий Архипович

Место рождения

Орловская обл., Волынский р-н

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Чемоданов Архип

Мать: Чемоданова ?

Орловская обл., Волынский р-н
Рождение ребёнка
02.11.1936

Сын: Чемоданов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Чемоданова Акулина Кирилловна

Рождение ребёнка
08.12.1938

Дочь: Аносова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Чемоданова Акулина Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чемоданова Акулина Кирилловна

Смерть
?.11.1941
Причина смерти: пропал безвести | http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=59669953
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