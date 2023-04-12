Чемоданов Василий Архипович
Место рожденияОрловская обл., Волынский р-н
Дата рождения1912
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Чемоданов Архип
Мать: Чемоданова ?
Орловская обл., Волынский р-н
Рождение ребёнка
02.11.1936
Сын: Чемоданов Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Чемоданова Акулина Кирилловна
Рождение ребёнка
08.12.1938
Дочь: Аносова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Чемоданова Акулина Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: пропал безвести | http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=59669953