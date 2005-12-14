Аносов Виталий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1936
Дата смерти14.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1936
Отец: Аносов Григорий
Рождение ребёнка
25.11.1959
Дочь: Саломатина Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Аносова Валентина Васильевна
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1968
Дочь: Судаков Таисия Витальевна
Мать ребёнка: Аносова Валентина Васильевна
Смерть
14.12.2005
г.Тула
Причина смерти: Рак