Аносов Виталий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносов Виталий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1936

Дата смерти

14.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1936

Отец: Аносов Григорий

Мать: Аносова Таисия Алексеевна

Рождение ребёнка
25.11.1959

Дочь: Саломатина Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Аносова Валентина Васильевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1968

Дочь: Судаков Таисия Витальевна

Мать ребёнка: Аносова Валентина Васильевна

Смерть
14.12.2005
г.Тула
Причина смерти: Рак
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