Аносова (Клепикова) Таисия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1915
Дата смерти06.06.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1915
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1936
Сын: Аносов Виталий Григорьевич
Отец ребёнка: Аносов Григорий
Рождение ребёнка
18.05.1954
Отец ребёнка: Гераськин Иван Дмитриевич
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аносов Григорий
Смерть
06.06.1983