Аносова (Клепикова) Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносова (Клепикова) Таисия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1915

Дата смерти

06.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1915

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1936

Сын: Аносов Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: Аносов Григорий

Рождение ребёнка
18.05.1954

Сын: Гераськин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Гераськин Иван Дмитриевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносов Григорий

Смерть
06.06.1983
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