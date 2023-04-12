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(Саломатина) Александра Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1989

Отец: Саломатин Владимир Николаевич

Мать: Саломатина Татьяна Витальевна

Работа или профессия
Неизвестно
написание нормативно-технической документации для изделий легкой промышленности и средств индивидуальной защиты | Current occupation:1
Образование
Неизвестно
МГУпб
Инженер пищевой промышленности | Current education:1
Место жительства
Неизвестно