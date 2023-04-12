(Саломатина) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1989
Работа или профессия
Неизвестно
написание нормативно-технической документации для изделий легкой промышленности и средств индивидуальной защиты | Current occupation:1
Образование
Неизвестно
МГУпб
Инженер пищевой промышленности | Current education:1
Место жительства
Неизвестно