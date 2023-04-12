Саломатина (Кузина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина (Кузина) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1885

Дата смерти

05.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1885

Отец: Кузин Дмитрий Григорьевич

Мать: Кузина Евдокия Поликарповна

Бракосочетание
13.06.1907

Муж: Саломатин Петр Илларионович

запись от 13 июня 1907 г.: жених д. Малой Ильинки запасный матрос из крестьян, вдовец по первым браком Петр Иларионов Саломатин православного вероисповедания и вторям браком, 29 годов;невеста с. Почин... Показать все
Рождение ребёнка
31.08.1908

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович

Рождение ребёнка
28.04.1911

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
26.08.1913

Дочь: Голубева Наталья Петровна

Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович

Рождение ребёнка
29.07.1916

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
13.08.1916

Сын: Саломатин Иван Петрович

Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович

По старому стилю 29.07.1916г.
Рождение ребёнка
17.07.1923

Сын: Саломатин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
26.04.1928

Сын: Саломатин Николай Петрович

Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович

д. Малая Ильинка
Смерть
05.05.1954
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