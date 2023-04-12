Саломатина (Кузина) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1885
Дата смерти05.05.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1885
Бракосочетание
13.06.1907
запись от 13 июня 1907 г.: жених д. Малой Ильинки запасный матрос из крестьян, вдовец по первым браком Петр Иларионов Саломатин православного вероисповедания и вторям браком, 29 годов;невеста с. Почин... Показать все
Рождение ребёнка
31.08.1908
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович
Рождение ребёнка
28.04.1911
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
26.08.1913
Дочь: Голубева Наталья Петровна
Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович
Рождение ребёнка
29.07.1916
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
13.08.1916
Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович
По старому стилю 29.07.1916г.
Рождение ребёнка
17.07.1923
Сын: Саломатин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
26.04.1928
Сын: Саломатин Николай Петрович
Отец ребёнка: Саломатин Петр Илларионович
д. Малая Ильинка
Смерть
05.05.1954