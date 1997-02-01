Саломатин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1916
Дата смерти01.02.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1916
По старому стилю 29.07.1916г.
Рождение ребёнка
20.05.1943
Дочь: Кутепова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1952
Дочь: Валюкова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ивановна
Смерть
01.02.1997
г. Москва Хованское кладбище