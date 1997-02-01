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Саломатин Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1916

Дата смерти

01.02.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1916

Отец: Саломатин Петр Илларионович

Мать: Саломатина Анна Дмитриевна

По старому стилю 29.07.1916г.
Рождение ребёнка
20.05.1943

Дочь: Кутепова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1952

Дочь: Валюкова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ивановна

Смерть
01.02.1997
г. Москва Хованское кладбище
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