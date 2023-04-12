Валюкова (Саломатина) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1952
Отец: Саломатин Иван Петрович
Мать: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1979
Сын: Валюков Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Валюков Валентин Владимирович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно