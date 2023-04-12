Валюкова (Саломатина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валюкова (Саломатина) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1952

Отец: Саломатин Иван Петрович

Мать: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1979

Сын: Валюков Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Валюков Валентин Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валюков Валентин Владимирович

Место жительства
Неизвестно
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