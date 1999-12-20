Голубева (Саломатина) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Саломатина) Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1913

Дата смерти

20.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1913

Отец: Саломатин Петр Илларионович

Мать: Саломатина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Голубев Николай Иванович

Отец ребёнка: Голубев Иван Никитович

Россия
Рождение ребёнка
23.01.1939

Дочь: Голубовская Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Голубев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Голубев Иван Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Иван Никитович

Смерть
20.12.1999
Похороны
Неизвестно
г. Липецк
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