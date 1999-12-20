Голубева (Саломатина) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1913
Дата смерти20.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1913
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Голубев Иван Никитович
Россия
Рождение ребёнка
23.01.1939
Дочь: Голубовская Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Голубев Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Голубев Иван Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1999
Похороны
Неизвестно
г. Липецк