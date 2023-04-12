Голубев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голубев Иван Никитович
Рождение ребёнка
02.11.1965
Сын: Голубев Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Голубева Нина Александровна
д. Егорово, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.01.1969
Сын: Голубев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Голубева Нина Александровна
г. Ртищево, Саратовская обл.
Смерть
Неизвестно