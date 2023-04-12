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Голубев Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубев Иван Никитович

Мать: Голубева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
02.11.1965

Сын: Голубев Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Голубева Нина Александровна

д. Егорово, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.01.1969

Сын: Голубев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Голубева Нина Александровна

г. Ртищево, Саратовская обл.
Смерть
Неизвестно
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