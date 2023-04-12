Голубев Владимир Анатольевич
Место рожденияд. Егорово, Рязанская область
Дата рождения02.11.1965
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1965
д. Егорово, Рязанская область
Бракосочетание
24.07.1986
с. Студеновка, Саратовская обл
Рождение ребёнка
31.07.1986
Сын: Голубев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Голубева Любовь Геннадьевна
с.Студеновка, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
03.05.1989
Дочь: Ишкова Олеся Владимировна
Мать ребёнка: Голубева Любовь Геннадьевна
с. Студеновка, Саратовская обл
Рождение ребёнка
30.01.1991
Сын: Голубев Антон Владимирович
Мать ребёнка: Голубева Любовь Геннадьевна
с. Шило-Голицено, Саратовская обл.