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Голубев Владимир Анатольевич

Место рождения

д. Егорово, Рязанская область

Дата рождения

02.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1965

Отец: Голубев Анатолий Иванович

Мать: Голубева Нина Александровна

д. Егорово, Рязанская область
Бракосочетание
24.07.1986

Жена: Голубева Любовь Геннадьевна

с. Студеновка, Саратовская обл
Рождение ребёнка
31.07.1986

Сын: Голубев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Голубева Любовь Геннадьевна

с.Студеновка, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
03.05.1989

Дочь: Ишкова Олеся Владимировна

Мать ребёнка: Голубева Любовь Геннадьевна

с. Студеновка, Саратовская обл
Рождение ребёнка
30.01.1991

Сын: Голубев Антон Владимирович

Мать ребёнка: Голубева Любовь Геннадьевна

с. Шило-Голицено, Саратовская обл.
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