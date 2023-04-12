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Голубев Владимир Владимирович

Место рождения

с.Студеновка, Саратовская обл.

Дата рождения

31.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1986

Отец: Голубев Владимир Анатольевич

Мать: Голубева Любовь Геннадьевна

с.Студеновка, Саратовская обл.
Бракосочетание
20.01.2007

Жена: Голубева Алена Юрьевна

г.Ртищево, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
13.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева Алена Юрьевна

г. Ртищево, Саратовская обл.
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