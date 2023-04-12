Голубев Владимир Владимирович
Место рожденияс.Студеновка, Саратовская обл.
Дата рождения31.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1986
с.Студеновка, Саратовская обл.
Бракосочетание
20.01.2007
Жена: Голубева Алена Юрьевна
г.Ртищево, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
13.06.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубева Алена Юрьевна
г. Ртищево, Саратовская обл.